Surprise de dernière minute, le PSG sur le point de boucler un transfert à 10M€ ?

Comme annoncé par le 10Sport.com ce lundi, le PSG a transmis une dernière offre à l'Inter pour tenter de recruter cet hiver Milan Skriniar. Pendant longtemps, le club italien avait sorti les barbelés dans ce dossier, mais dans les ultimes instants du mercato, la donne pourrait changer, notamment s'il parvient à trouver son remplaçant.

C'est certain, Milan Skriniar sera un joueur du PSG en 2023. Le joueur a donné son accord au club parisien pour une arrivée en fin de saison. Mais à la recherche d'un défenseur central dès cet hiver, le PSG tente de l'acheter dans les ultimes instants du mercato hivernal.

Le PSG lâche une ultime offre pour Skriniar

Comme annoncé par le 10Sport.com ce lundi, le PSG a transmis une ultime offre à l'Inter pour tenter de racheter les six derniers mois de contrat de Milan Skriniar. Selon plusieurs sources, il serait question d'un chèque de 10M€.

Il reste un espoir pour le PSG