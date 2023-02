On lui refuse le PSG, il part au bras de fer

Axel Cornic

On commence à y voir plus clair dans le dossier Milan Skriniar, grand objectif du Paris Saint-Germain selon nos informations. Certains médias en Italie assurent que tout aurait été perdu dès lundi soir, mais d’autres parlent d’une dernière journée de mercato très animée pour le Slovaque, qui aurait refusé de se présenter au match de ce mardi soir entre l’Inter et l’Atalanta (1-0).

On ne sait plus où donner de la tête. Depuis la fermeture officielle du mercato hivernal, on en apprend toujours plus sur l’échec du PSG avec Milan Skriniar. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com Luis Campos a tout fait pour le recruter, mais s’est encore une fois heurté à l’inflexibilité de l’Inter.

Skriniar aurait finalement refusé de jouer avec l’Inter

Le mercato a empiété sur le football ce mardi, puisque Il Corriere dello Sport nous apprend que Skriniar aurait refusé de jouer le match e Coppa Italia entre l’Inter et l’Atalanta. Initialement convoqué par Simone Inzaghi, le Slovaque aurait décidé de ne pas se présenter… dans l’espoir de voir le PSG boucler son transfert.

Un récit différent...