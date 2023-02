Mercato : Le PSG recalé à cause d’une stratégie improbable

Axel Cornic

On pensait que le transfert de Milan Skriniar allait être une formalité après l’annonce de sa non prolongation, mais le Paris Saint-Germain une nouvelle fois échoué. Si plusieurs offres semblent avoir été formulée, le PSG n’a pas réussi à convaincre l’Inter, qui va donc perdre son joueur dans seulement quelques mois.

C’est un nouvel échec cuisant pour le PSG. Comme l’été dernier, Luis Campos a tenté de boucler l’arrivée de Milan Skriniar, qui quoi qu’il arrive quittera l’Inter en juin prochain. Le dirigeants parisien n’a toutefois pas su trouver de terrain d’entente avec l’Inter…

Mercato : Pour le PSG, c’est la dégringolade https://t.co/j48AMnu1iM pic.twitter.com/Cq54yhtig3 — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

Des offres toujours plus basses ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport cet échec du PSG s’expliquerait par une stratégie assez surprenante. Le club de la capitale aurait en effet formulé plusieurs offres, mais toutes plus basses que la précédente. Les négociations semblent ainsi avoir débuté autour des 15M€, pour finir sur les 10M€.

La gestion catastrophique de l’Inter

Mais si cette stratégie du PSG peut semble étrange, celle de l’Inter l’est encore plus ! Après avoir refusé entre 50 et 70M€ l’été dernier, le club milanais a définitivement fait une croix sur toute indemnité possible en refusant les dernières offres du PSG. Arrivé pour 34M€ en 2017, le Slovaque va en effet partir en juin… pour 0€.