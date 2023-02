Mercato - PSG : Riolo s’interroge sur un dossier très sensible

Guillaume de Saint Sauveur

Au terme d’un feuilleton interminable, le PSG a finalement été victime de plusieurs aléas l’ayant empêché de pouvoir conclure l’arrivée d’Hakil Ziyech en provenance de Chelsea, sous la forme d’un prêt. Un dossier qui fait tâche, mais Daniel Riolo va encore plus loin et s’interroge sur l’origine de cette piste au PSG.

Incroyable coup de tonnerre au PSG ! Alors qu’Hakim Ziyech (29 ans) était présent toute la journée de mardi à Paris, sur le point de rallier le club de la capitale en prêt, Chelsea finalement fait parvenir les documents trop tard pour que l’opération ne soit validée par la LFP, elle-même victime d’un bug informatique. À ce stade, le milieu offensif marocain se retrouve donc dans l’incapacité de pouvoir signer au PSG, et à moins d’un rebondissement de dernière minute avec le recours amorcé par la direction parisienne, Ziyech va donc retourner à Chelsea.

Le PSG voulait absolument un attaquant

Pourtant, depuis la vente de Pablo Sarabia à Wolverhampton, Christophe Galtier avait clamé en boucle sa volonté de voir débarquer du renfort offensif au PSG pour remplacer numériquement l’attaquant espagnol : « Je sais que le club travaille pour essayer de recruter un voire deux joueurs, mais on verra bien. Si je le souhaite ? Évidemment qu’il faut renforcer. Je le répète encore une fois, on a eu un départ, il faut rajouter un joueur sur le plan offensif, différent de ce que nous avons actuellement », avait confié Galtier lundi en conférence de presse, encore bien loin de s’imaginer le scénario rocambolesque dont le PSG allait être victime pour Hakim Ziyech.

« Campos était-il au courant du dossier ' »