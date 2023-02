Transfert record à 120M€, le PSG se fait berner

La rédaction

Compatriote marocain d’Achraf Hakimi, Hakim Ziyech n’a finalement pas rejoint le PSG cet hiver malgré un accord trouvé entre les deux parties pour un prêt. La faute à plusieurs erreurs de Chelsea dans l’envoi des documents pour boucler cette opération. La cause ? Les Blues étaient focalisés sur le transfert historique d’Enzo Fernandez selon Le Parisien.

Compatriote marocain d’Achraf Hakimi, Hakim Ziyech n’a finalement pas rejoint le PSG cet hiver malgré un accord trouvé entre les deux parties pour un prêt. La faute à plusieurs erreurs de Chelsea dans l’envoi des documents pour boucler cette opération. La cause ? Les Blues étaient focalisés sur le transfert historique d’Enzo Fernandez selon Le Parisien.

Un échec en quatre parties pour le PSG avec Ziyech

Cependant, le contrat n’était pas signé jusqu’à tard mardi soir, moment de la deadline du mercato hivernal. Et la faute à des documents erronés envoyés par Chelsea. D’après L’Équipe , Chelsea a dans un premier temps bel et bien envoyé un document faux au PSG, dans un second temps, le bon document, mais cette fois-ci non signé. Ensuite, les Blues ont soumis une deuxième version, toujours sans signature et pour finir le bon document, signé, mais trop tard pour que tout soit enregistré auprès de la LFP.

PSG : Malaise en vue à cause du mercato https://t.co/qk1c1c5Srn pic.twitter.com/qVo86PnhnF — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

Les avocats de Chelsea focalisés sur le transfert à 120M€ d’Enzo Fernandez