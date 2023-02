Mercato : Pour le PSG, c’est la dégringolade

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG voulait boucler la signature d’Hakim Ziyech en toute fin de mercato, le deal a capoté puisque Chelsea a envoyé à plusieurs reprises les mauvais documents. Dans le même temps, Ismaël Gharbi, qui devait rejoindre Nice, a été contraint de rester à Paris. Une dérogation est attendue mais son issue est floue.

Pour le dernier jour du mercato, le PSG voulait boucler la venue d’Hakim Ziyech. Même si tout avançait normalement, Christophe Galtier est resté prudent en conférence de presse. « Le mercato, on le commentera quand il sera clôturé. Aujourd’hui, vous dire que jusqu’à trois joueurs vont venir… vous avez des informations. Le président et Luis (Campos) travaillent sur le mercato. Sera-t-il fait en fonction de ce que l’on a vu contre Reims ? Bien sûr que non. S’il n’y a pas d’arrivée, tant pis. Cet effectif-là a très bien fonctionné pendant des mois. La rigueur doit juste revenir dans la préparation et sur l’entame de nos matches. Oui, le club travaille sur Hakim Ziyech, mais à l’instant présent, c’est un joueur de Chelsea », expliquait l’entraîneur du PSG.

Chelsea se loupe, le PSG le paye cher

Galtier a eu l’œil car au lendemain de la clôture du marché des transferts, Hakim Ziyech est toujours un joueur de Chelsea. Même si un accord total avait été trouvé entre les différentes parties, les Blues ont envoyé à plusieurs reprises les mauvais documents, le PSG n’a donc pas pu le signer dans les temps. L’arrivée d’Hakim Ziyech est fortement remise en question, tout comme le départ d’Ismaël Gharbi.

In extremis, le PSG boucle un transfert surprise https://t.co/ak6cGO3xRR pic.twitter.com/svdfOKwRpC — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

Gharbi parti pour rester ?