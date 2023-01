Le PSG retourne sa veste et veut boucler un coup de dernière minute

Thomas Bourseau

Bien que le PSG semblait s’être montré clair quant au cas Ismaël Gharbi pendant ce mercato hivernal, un prêt sec vers l’OGC Nice pourrait être bouclé avant la fin du marché vu qu’un accord aurait été trouvé.

Ismaël Gharbi (18 ans) pourrait-il finalement quitter le PSG en cours de saison sous la forme d’un prêt ? Pépite formée au Paris Saint-Germain, le milieu offensif espagnol a disposé d’un temps de jeu conséquent ces dernières semaines. De quoi donner des idées au PSG concernant sa situation dans l’immédiat.

Le PSG avait pourtant fermé la porte à un départ en prêt de Gharbi

RMC Sp ort faisait un point à la mi-janvier concernant le cas Gharbi. Bien que le SCO d’Angers, le FC Metz ou un club d’Eredivisie lorgnaient Ismaël Gharbi cet hiver, le comité de direction du PSG avait pris la décision de fermer la porte à un départ de Gharbi avant la fin du mercato, que ce soit en prêt ou via un transfert. Mais le PSG aurait retourné sa veste lors de ces ultimes minutes du mercato.

Accord trouvé entre Nice et le PSG pour le prêt de Gharbi