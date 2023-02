Une star du PSG impliquée dans un projet de folie avec Benzema et Cristiano Ronaldo ?

Arthur Montagne

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Sergio Ramos aurait fait l'objet d'une approche de l'Arabie Saoudite afin de rejoindre le championnat au sein duquel évolue déjà Cristiano Ronaldo. Karim Benzema et Luka Modric, également en fin de contrat avec le Real Madrid, auraient également été contactés.

Après la rupture de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a sauté sur l'occasion pour signer un très gros bail avec Al-Nassr. Le quintuple Ballon d'Or a ainsi ouvert la brèche à d'autres stars qui pourraient rejoindre le championnat saoudien à court terme.

Sergio Ramos contacté par l'Arabie Saoudite ?

En effet, selon les informations d' El Mundo , l'Arabie Saoudite s'est lancé dans un projet colossal afin de promouvoir encore un peu plus son championnat. Dans cette optique, Sergio Ramos, Karim Benzema et Luka Modric, dont le contrat arrive à échéance en juin prochain, respectivement avec le PSG et le Real Madrid. Les trois stars se sont vues offrir la possibilité de signer dans le championnat saoudien avant de choisir leur club.

Le projet fou des Souadiens

Il faut dire qu'au-delà de promouvoir son championnat, l'Arabie Saoudite a un projet encore plus important, à savoir l'organisation de la Coupe du monde 2030. Comme leur voisin qatari, les Saoudiens rêvent d'accueillir le Mondial avec en ligne de mire une candidature commune avec l'Egypte et la Grèce. Et pour cela, l'Arabie Saoudite a besoin de grandes stars pour accompagner Cristiano Ronaldo.