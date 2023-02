Messi est en plein clash, le PSG jubile

Arthur Montagne

Un an et demi après son départ du FC Barcelone, Lionel Messi n'a toujours pas digéré la façon dont Joan Laporta l'a laissé filer. Par conséquent, Guillem Balague, biographe officiel de la star argentine, assure que le lien est rompu entre les deux parties, ce qui rend quasiment impossible un retour de La Pulga à Barcelone. Pour le plus grand bonheur du PSG.

Eté 2021, alors qu'il vient de remporter la Copa America avec l'Argentine, Lionel Messi s'apprête à revenir à Barcelone afin d'y prolonger son contrat. Mais Joan Laporta, nommé président quelques mois plus tôt, lui annonce que c'est impossible. Résultat, Lionel Messi a signé au PSG où son contrat s'achève en juin prochain. Mais selon Guillem Balague, biographe officiel de La Pulga , assure qu'un retour au FC Barcelone est complétement impensable. Ce qui fait les affaires du PSG où il devrait étendre son bail.

Messi toujours furieux contre le Barça...

« Tout d’abord, et j’en parle dans mon livre, Messi n’a pas du tout apprécié la manière dont ça s’est terminé avec le club. Aujourd’hui il n’y a plus la moindre relation avec Laporta, je sais que des intermédiaires entre les deux clans ont essayé encore de créer des ponts et de rétablir le canal de discussion, mais lui ne veut pas en entendre parler. Contrairement à ce qu’on a pu entendre avant la Coupe du monde, il n'y a aucun plan du Barça pour faire revenir Messi, seulement des mots. Je sais que Xavi aimerait le voir revenir, Laporta aussi, mais à l’heure actuelle il n’y a rien. En revanche, ce que je sais c’est que Messi veut rester en Europe et qu’il privilégie le PSG », lance le journaliste espagnol pour 20 Minutes avant de confirmer un accord entre le PSG et Lionel Messi.

... et va prolonger au PSG