Après un mercato catastrophique, le PSG va annoncer un accord colossal

Arthur Montagne

Biographe officiel de Lionel Messi, Guillem Balague connaît parfaitement La Pulga. Et le journaliste espagnol assure que le récent champion du monde est désormais très heureux à Paris après une saison d'acclimatation. Ce qui devrait déboucher sur un accord pour une prolongation de contrat au PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi semble enfin épanoui au PSG. Après une première saison poussive durant laquelle son intégration a été plus que délicate, l'international argentin revit depuis le début de saison avec notamment à la clé le titre de champion du monde décroché au Qatar en décembre dernier. A tel point que selon Guillem Balague, biographe officiel et proche de Lionel Messi, le capitaine de l'Albiceleste va prolonger son contrat au PSG. Il ne manque plus que l'annonce officielle.

Messi plus heureux que jamais à Paris

« Encore une fois, ça se voit sur son visage. Leo ne peut pas dissimuler ses sentiments et aujourd’hui on le voit bien, heureux, sur le terrain et en dehors, il joue de manière plus libérée, ses coéquipiers ont compris la manière dont il fallait jouer avec lui, le ballon passe beaucoup plus par lui aujourd’hui. Mais ce qui a tout changé, c’est surtout sa vie personnelle », explique le journaliste espagnol à 20 Minutes avant de poursuivre.

«Ils se sentent tous très bien»

« Il s’est trouvé une maison, il se sent vraiment bien chez lui, et c’est ça le plus important. Antonella travaille beaucoup et se sent très bien à Paris, les enfants aiment leur vie ici et apprennent le français chaque jour. Ils le parlent avec leur père à la maison pour lui apprendre un peu la langue. Certes, ce n’est pas Castelldefels, il n’y a pas la plage, etc, mais ils se sentent tous très bien, ils ont trouvé leur équilibre », ajoute Guillem Balague avant de conclure en confirmant l'accord avec le PSG pour une prolongation de contrat.

Accord prochainement annoncé pour Messi