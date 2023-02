Un coup de folie à 1 milliard d’euros est annoncé sur le mercato

La rédaction

Flamboyant à Manchester City, Erling Halaand reste toutefois dans le viseur du Real Madrid qui rêvait déjà de le recruter l'été dernier. Néanmoins, son transfert s'annonce beaucoup plus compliqué que par le passé. D'autant plus que d'après son avocate, Rafaela Pimenta, la valeur du buteur norvégien atteint désormais 1 milliard d'euros !

Très impressionnant au Borussia Dortmund, Erling Haaland était convoité par la plupart des grands clubs européens à l'image du PSG ou encore du Real Madrid. Néanmoins, le Norvégien a finalement rejoint Manchester City où il fait plus que confirmer qu'il est un grand buteur. Au point que les Madrilènes soient toujours dans le coup pour le recruter. Mais Rafaela Pimenta, qui a pris la succession de Mino Raiola et qui gère donc les intérêts d'Erling Haaland, assure qu'il faudra débourser au moins 1 milliard d'euros pour le recruter.

Pour Halaand, ce sera 1 milliard d'euros

« On a fait Pogba pour 80M€ et tout le monde a dit... C'est incroyable ! Aujourd'hui, il vaut beaucoup. Le sommet est de 222M€ pour Neymar... Les chiffres changent. Pour moi, Haaland vaut 1 milliard d'euros. Peut-être que personne ne va payer ça, mais c'est le potentiel qu'il a quand il arrive dans un club. Avec lui viennent les fans, les buts, les résultats sportifs, le professionnalisme, le contenu numérique, la notoriété, les sponsors... Si l'on met tout cela ensemble, sa valeur est un agrégat de plusieurs choses. Mais le prix d'un footballeur est vraiment fixé par un club. Je sais que personne ne va payer 700M€ pour un joueur, mais il est très clair pour moi que la valeur qu'Erling ajoute quand il arrive dans un club est immense, au moins 1 milliard », confie-t-elle dans les colonnes de AS avant d'en rajouter une couche.

«Aujourd'hui, il est très heureux à City»