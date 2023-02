L’OM a évité la catastrophe !

Arnaud De Kanel

Cette dernière journée de mercato aura été totalement folle du côté de l'Olympique de Marseille. Le dauphin du PSG la saison passée a officialisé sa troisième et dernière recrue avec l'attaquant portugais Vitinha. Tout s'est donc bien terminé pour l'OM qui essuyait les refus depuis deux semaines. Retour sur un mercato de folie dans la cité phocéenne.

Que l'hiver fut mouvementé à l'OM. L'actuel troisième de Ligue 1 a considérablement dégraissé son effectif pour se renforcer de la meilleure des manières. Les départs de Luis Suarez (Almeria), Isaak Touré (AJ Auxerre), Gerson (Flamengo), Salim Ben Seghir (Valenciennes), Pape Gueye (FC Séville) et Bamba Dieng (Lorient) ont donné une marge de manoeuvre considérable à Pablo Longoria. L'Espagnol en a presque fini avec les pots cassés de Jacques-Henri Eyraud et il continue son excellent travail. L'OM a recruté trois joueurs de grande classe pour ce qui ressemble à son meilleur mercato au 21ème siècle.

Des refus en pagaille

Le scénario catastrophe se dessinait pour l'OM en tout début de mercato. Gerson rejoignait Flamengo pour une somme qui aurait pu être doublée si le Brésilien avait filé en Angleterre l'été dernier. Pour autant, son transfert a permis à Pablo Longoria de rêver. Afin de remplacer Amine Harit, le recrutement d'un attaquant était prioritaire. Mais alors que tout était bouclé avec Brighton pour le très courtisé Leandro Trossard, ce dernier snobait finalement Marseille pour Londres et Arsenal.



Ainsi, c'est en Ligue 1 que les recherches se sont poursuivies. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, Terem Moffi a fait l'objet d'une offre de 30M€ de l'OM. Son club, le FC Lorient, l'avait accepté car son successeur était Bamba Dieng. Une pierre de coup pour les Lorientais qui ne voulaient pas vendre leur buteur à l'OGC Nice. Finalement, la volonté de Moffi était plus forte que tout et il a rejoint les Aiglons.



Au milieu de terrain, l'incertitude planait quant à la situation de Mattéo Guendouzi. Toujours avec un coup d'avance, Pablo Longoria prenait les devants et dégainait 19M€ à l'Hellas Vérone pour Ivan Ilic. Les deux clubs s'étaient mis d'accord mais une nouvelle fois, le joueur donnait sa préférence à un autre club. Quelques jours plus tard, le Serbe signait au Torino. Malgré tout, l'OM a accéléré dans la dernière semaine du mercato pour s'offrir deux dernières recrues somme toutes plus alléchantes que les pistes qui se sont refermées devant son nez.

Une dernière semaine dingue