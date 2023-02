Avec ce transfert, l’OM les a rendus «fous»

Arthur Montagne

En quête d'un avant-centre durant toute la durée du mercato d'hiver, l'OM a finalement arraché la signature de Vitinha mardi, dans la dernière journée du marché des transferts. Et pourtant, le buteur portugais a longtemps paru très proche de signer à Brighton, ce qui a rendu fous les dirigeants anglais.

Tenace, l'OM a réussi à arracher la signature de Vitinha pour quasiment 32M€, bonus compris, ce qui en fait le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Et pourtant, entre l'échec du transfert de Terem Moffi et l'intérêt des clubs de Premier League pour Vitinha, c'était loin d'être gagné pour Pablo Longoria qui a réussi à inverser la tendance.

À l’OM, on tease du changement pour une star https://t.co/qljKhfYhNr pic.twitter.com/QTooTsZLa6 — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

«Après, ils étaient fous»

En effet, comme le raconte une source proche des négociations dans les colonnes de La Provence , « lundi soir, Brighton croyait que c'était bon. Mais ça n'a duré que quelques heures. Après, ils étaient fous ». Le duo Pablo Longoria - Javier Ribalta a donc fait la différence, bien aidé par la volonté de Vitinha de rejoindre l'OM.

«Une belle opération»