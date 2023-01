OM : Guendouzi dit «non», il recale un prétendant

Hugo Chirossel

S’il est désormais vice-champion du monde avec l’équipe de France, Matteo Guendouzi aurait pu choisir de représenter un autre pays. En effet, le milieu de terrain âgé de 23 ans avait été approché par Walid Regragui afin de rejoindre la sélection marocaine, mais l’ancien joueur d’Arsenal avait déjà fait son choix.

Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, le Maroc a impressionné au Qatar. Avant d’être éliminé par l’équipe de France, les Lions de l’Atlas avaient réussi éliminer l’Espagne et le Portugal. Un parcours remarquable auquel aurait pu prendre part Matteo Guendouzi. En effet, si le milieu de terrain de l’OM est vice-champion du monde avec les Bleus , il aurait pu choisir de représenter les couleurs du Maroc.

L’OM va encore craquer, un transfert historique menacé https://t.co/fQ7PSG8Nr7 pic.twitter.com/F5bYBu67AS — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

« Non, moi, c’est la France »

« J’avais rencontré le petit (Matteo) Guendouzi sur un match, j’étais en poste au FUS de Rabat », a révélé Walid Regragui dans l’ After Foot sur RMC . « Il était venu avec les U20 français au complexe Mohammed VI jouer contre les U20 marocains. Quand j’ai vu son nom, je lui ai demandé s’il était marocain. Il m’a dit, qu’il était d’origine marocaine. Je lui ai dit : “Tu ne veux pas jouer pour le Maroc ?” Il m’a dit : “Non, moi, c’est la France”. »

« Au moins, lui ne joue pas sur l’ambigüité »