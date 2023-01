L’OM a signé « l’un des meilleurs joueurs du monde », il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier à l'OM, Alexis Sanchez est vite parvenu à faire l'unanimité. Auteur de sept buts en Ligue 1, l'international chilien a reçu les louanges de son entraîneur, Igor Tudor, mais aussi de certains de ses coéquipiers comme Ruben Blanco. Le portier espagnol n'a pas hésité à le désigner comme l'un des meilleurs joueurs du monde.

Il était arrivé sous les acclamations des supporters marseillais. Passé par le FC Barcelone ou encore l'Inter, Alexis Sanchez a décidé de rejoindre l'OM lors du dernier mercato estival, et le joueur n'a pas tardé à faire soulever les foules. L'international chilien reste sur deux buts en deux matches et affiche une très grande forme, même s'il se retrouve, par moments, esseulé sur le front de l'attaque. Agé de 34 ans, Alexis Sanchez reste sur une prestation aboutie face à l'AS Monaco samedi dernier et devra enchaîner face au FC Nantes mercredi.

Tudor s'enflamme pour Alexis Sanchez

Présent en conférence de presse, Igor Tudor a loué les qualités d'Alexis Sanchez, auteur de sept buts en championnat depuis son arrivée, mais aussi de deux buts en Ligue des champions. « O ui, c'était un de ses meilleurs matchs contre Monaco. il fait partie de ces joueurs qui arrivent à se pousser plus sur les gros matchs. il faut le gérer à l'entraînement, il veut toujours travailler plus. Il faut faire attention à que ce ne soit pas trop, mais c'est un bel exemple pour ses coéquipiers » a déclaré l'entraîneur de l'OM ce mardi, dans des propos rapportés par RMC Sport.

« C'est un des meilleurs joueurs du monde »