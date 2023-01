L'OM crie au scandale, ils pètent un plomb

Arnaud De Kanel

Tenu en échec sur sa pelouse face à l'AS Monaco (1-1), l'OM n'a pas réussi à enchainer une neuvième victoire consécutive. Les Marseillais ont tout tenté en fin de rencontre et ils auraient même pu obtenir un penalty après un contact dans la surface de réparation. L'arbitre en a décidé autrement et cela a suscité la colère froide d'Igor Tudor et de son président Pablo Longoria.

L'OM et Monaco jouaient gros samedi soir. Les deux formations n'ont pas profité des faux pas du RC Lens et du Stade Rennais pour pouvoir creuser l'écart au classement. Malmené en première période, l'OM s'est réveillé durant le deuxième acte pour égaliser à 1-1. Des efforts qui auraient pu être récompensés d'un penalty après un contact litigieux entre Guillermo Maripan et Sead Kolsinac. Pablo Longoria et Igor Tudor sont formels, il y avait faute selon eux. Le président et l'entraineur de l'OM étaient furieux.

«C'est la plus grosse erreur du VAR»

De passage au micro de Laurent Paganelli sur Canal+ après la rencontre, Igor Tudor a eu du mal à tempérer ses propos. « C'est la plus grosse erreur du VAR. Il n'y a aucune explication. Le fait qu'il tire avant, ce n'est pas une bonne explication. Normalement c'est carton rouge... c'est incroyable, incroyable, inacceptable », a-t-il pesté. « Pour moi, c'est penalty et rouge. Depuis l'introduction du VAR, c'est la plus grande erreur dans le foot que j'ai vue. C'est quelque chose d'inexplicable pour moi », a également ajouté l'entraîneur de l'OM en conférence de presse d’après-match, rapporté par L’Equipe . Et au vu des images on comprend mieux la réaction de Tudor. L'action n'a même pas fait l'objet d'une vérification auprès de la VAR alors que la faute semblait évidente. De quoi faire bouillir la cité phocéenne.

«Mamma mia ! À quoi ça sert le VAR ?»