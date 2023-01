OM : Interrogé sur le PSG, il perd ses nerfs

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse en marge du choc contre l'AS Monaco, Igor Tudor est apparu très agacé par les premières questions qui portaient essentiellement sur le mercato ou le choc contre le PSG en Coupe de France le 8 février prochain. L'entraîneur de l'OM a poussé un coup de gueule afin de se concentrer sur le match contre le club du Rocher.

En très grande forme, l'Olympique de Marseille s'apprête à recevoir l'AS Monaco pour un choc crucial dans la course au podium, voire mieux. Présent en conférence de presse en marge de ce gros match, Igor Tudor a affiché son agacement face aux questions portant sur le mercato, très chaud à l'OM ces derniers jours.

Tudor s'agace des questions sur le PSG

« Je ne parlerai pas du mercato, ni des arrivées ni des départs, c'est encore en cours. Vous le saurez assez tôt. On a un match important samedi contre Monaco », lance l'entraîneur de l'OM, avant d'être relancé sur le match contre le PSG dans dix jours en Coupe de France. Ce qui va encore plus l'agacer. « Vous ne voulez pas parler du match contre Monaco ! Vous ne respectez pas l'importance de ce match, vous me parlez de mercato et du PSG, ça c'est votre actualité, pas la mienne. Il faut se concentrer sur ce match de samedi contre Monaco », ajoute Igor Tudor, qui est finalement interrogé sur l'AS Monaco.

«Vous ne respectez pas l'importance de ce match»