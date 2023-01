«Je lui ai dit de faire attention», le président de l’OM s’est pris un gros avertissement

Thibault Morlain

Arrivé à l’OM à l’été 2020 en tant que directeur du football, Pablo Longoria s’est ensuite vu propulser président du club phocéen en février 2021. Frank McCourt lui a confié les clés et l’Espagnol est aujourd’hui le patron sur la Canebière. Alors que Longoria a donc de grosses responsabilités, il n’a pas manqué d’être mis en garde par Rolland Courbis.

Aujourd’hui, à l’OM, le patron c’est Pablo Longoria. Président du club phocéen depuis début 2021, l’Espagnol est aux commandes sur la Canebière. S’il s’est bien entouré dans tous les secteurs, il n’en reste pas moins l’architecte du projet actuel de l’OM.

« Il ne pouvait pas être président, directeur sportif, recruteur »

A l’occasion d’un entretien accordé à FootMarseille , Rolland Courbis a livré son regard sur le travail de Pablo Longoria à l’OM. Et l’ancien du club phocéen n’a pas manqué de révéler sa mise en garde à l’encontre de l’Espagnol : « Il fait un excellent travail. Nous nous apprécions beaucoup. Je me suis permis, en étant plus âgé que lui, de lui dire de faire attention de ne pas en faire trop. Il ne pouvait pas être président, directeur sportif, recruteur. Aussi intelligent et costaud qu'il soit, il a eu raison de prendre un peu de recul. Il en était conscient, je ne lui ai évidemment rien appris. Il avait déjà compris qu'il était dans un endroit que j'appelle "l'asile sympathique". Malgré tout, il aurait dû rester directeur sportif selon moi, bien qu'il fasse du bon boulot à ce poste. Le président, dans mon esprit, c'est un homme que l'on voit moins, un bras droit de l’actionnaire ».

« Il trouvera difficilement mieux que l’OM »