L’OM comment «une erreur», le PSG peut jubiler

Arthur Montagne

En grande forme, l’OM est revenu à 5 points du PSG en Ligue 1 et se prend à rêver du titre de champion de France. Néanmoins, le journaliste Florent Germain estime que ce serait une erreur de déjà parler de titre alors que la mi-saison est à peine franchie. Si l’OM se voit trop beau, cela pourrait donc profiter au PSG.

Auteur d'une excellente saison, du moins dans les compétitions nationales, l'OM peut rêver d'aller chercher le PSG compte tenu des récentes dynamiques et de l'énergie que les Parisiens vont laisser en Ligue des champions. Néanmoins, Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC Sport , refuse de crier victoire trop rapidement.

«Je plaide coupable»

« Il faut savourer ce moment parce qu’il y a tellement eu de saisons, même récentes, où on a fait des débats sur le fait de croire au titre. Moi le premier, je plaide coupable, lorsque l’OM se rapproche à 4 ou 5 points, je pose ce type de question en conférence de presse. Je l’ai encore fait la semaine dernière et Igor Tudor m’a répondu que ce qui l’intéressait, c’était seulement le prochain match », lance-t-il au micro de BFM Marseille , avant de poursuivre.

«Il ne faut pas commencer à se dire que le PSG est à portée»