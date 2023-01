«On l’a sifflé comme un malpropre», l'entraîneur de l'OM insulté, il n'en revient pas

Arthur Montagne

Très apprécié par les supporters de l'OM, Jorge Sampaoli a pris tout le monde de court en annonçant son départ en fin de saison dernière. Pour le remplacer, c'est Igor Tudor qui a débarqué. Et le technicien croate a été très vigoureusement accueilli par les fans marseillais, au point d'être sifflé avant le coup d'envoi de son premier match au Vélodrome. Mais comme le souligne Eric Di Meco, Tudor a parfaitement inversé la tendance.

En fin de saison dernière, l'OM a été contraint de rapidement trouver un nouveau coach compte tenu du départ soudain de Jorge Sampaoli. C'est ainsi que Pablo Longoria s'est tourné vers Igor Tudor. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité au début, loin de là, et qui a même suscité la défiance des supporters de l'OM. Mais force est de constater que le technicien croate a parfaitement inversé la tendance, ce qui enchante Eric Di Meco.

«Je me régale à voir jouer l’OM»

« Je me régale à voir jouer l’OM. Ce qui me plait dans cette équipe-là, c’est que dès que ça perd le ballon, les joueurs veulent le récupérer. On chasse au pressing et à la récupération, on va vite. C’est un jeu très vertical au contraire de ce qu’on voyait l’an dernier avec cette possession et ce handball qui pouvait durer des heures et où il y avait deux occasions dans le match. Ce que fait l’OM cette année, ça me plait », lance-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.

«Il y en a quelques-uns qui doivent se la manger aujourd’hui»