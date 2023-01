OM : Déterminé, il donne déjà rendez-vous au PSG

Pierrick Levallet

L'OM est en grande forme en ce moment. Le club phocéen a enchaîne une sixième victoire consécutive ce vendredi en s'imposant face à Rennes en Coupe de France. Les hommes d'Igor Tudor sont déjà portés vers leur prochain match dans cette compétition. Et Valentin Rongier n'a pas manqué de donner rendez-vous au PSG.

Ce vendredi, l’OM a décroché sa sixième victoire consécutive en s’imposant face au Stade Rennais en Coupe de France (1-0). Les hommes d’Igor Tudor se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition et sont déjà portés vers leurs prochains adversaires. D’ailleurs, Valentin Rongier atteste que l’OM n’a peur de personne.

«Il faut battre tout le monde»

« Oui, on regarde qui on va affronter au prochain tour, mais on ne regarde pas avec une appréhension en se disant "Pourvu qu’on tombe pas contre cette équipe" ou "J’espère qu’on va tomber contre cette équipe". On sait comment est la coupe, et il faut battre tout le monde » a d’abord expliqué le coéquipier de Mattéo Guendouzi en zone mixte.

«Si on prend Paris au prochain tirage, faudra qu’on soit prêt»