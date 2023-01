Guendouzi annonce du lourd pour l’OM, le PSG peut trembler

Arnaud De Kanel

Appliqué et rigoureux, l'OM a disposé du Stade Rennais (1-0) ce vendredi soir en 16ème de finale de la Coupe de France. Une étape de plus franchie par les Olympiens qui semblent inarrêtables. En signant un huitième succès de rang toutes compétitions confondues, l'OM s'affirme et Mattéo Guendouzi a envoyé un gros coup de pression au PSG pour la fin de saison.

On n'arrête plus l'OM ! Après s'être défait de Lorient le week-end dernier, les hommes d'Igor Tudor ont battu un autre club breton, le Stade Rennais de Bruno Génésio. Et avec cette victoire, l'OM s'est dégagé la route pour le reste de la compétition puisque le PSG et Lens sont les eux dernières équipes dangereuses. Alors, Mattéo Guendouzi y croit et se met à rêver de soulever la coupe en fin de saison. Il garde aussi un oeil sur le championnat et promet que l'OM jouera sa chance sur les deux tableaux. Le PSG est prévenu.

«La Coupe de France est un objectif»

De passage en zone mixte après la rencontre, le buteur du soir Mattéo Guendouzi n'a pas caché les ambitions de l'OM. « On a un très bon physique depuis le début de saison. On a bien commencé la saison, on gagnait des matches sans bien jouer. Là, on joue au ballon donc on est une équipe redoutable. On est une très belle équipe avec un beau staff. On travaille tous beaucoup ensemble. On est sur une bonne dynamique. La Coupe de France est un objectif, ce serait une récompense. On l’assume. On veut gagner pour nous, pour nos supporters qui méritent ça et pour le club. On va aller au bout. J’y crois », a-t-il lâché pour beIN Sports avant de poursuivre.

«Il ne faudra pas lever le pied»