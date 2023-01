L’entraîneur de l’OM «nous tue»

Thibault Morlain

A l’intersaison, l’OM a dû gérer le départ surprise de Jorge Sampaoli. A la recherche d’un nouvel entraîneur, Pablo Longoria est alors allé chercher Igor Tudor. Le Croate est ainsi arrivé avec ses méthodes sur la Canebière et visiblement, il n’est pas là pour rigoler avec ses joueurs. Ce n’est pas Leonardo Balerdi qui dira le contraire à propos de Tudor.

Cette saison, c’est donc Igor Tudor qui est sur le banc de l’OM. Suite au départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a décidé de faire confiance au Croate. Alors que cela a été très électrique au début entre le nouvel entraîneur de l’OM et ses joueurs, cela va beaucoup mieux. L’OM engrange les bons résultats et Tudor rentre de plus en plus dans les coeurs sur la Canebière. Il n’empêche que ses méthodes sont très strictes et au micro de RMC , Leonardo Balerdi a notamment confirmé que c’était parfois très dur à l’entraînement.

« Le jour où il te tue à l’entraînement, c’est dur… »

« Oui, il nous tue. Mais après ça nous sert pendant les matchs, où on peut courir un peu plus, où on a une meilleure condition physique que l’adversaire. Le jour où il te tue à l’entraînement, c’est dur, ça nous coûte mentalement, mais après, ça nous sert. Et Tudor nous le dit pendant l’entraînement, c’est comme ça qu’on progresse », a avoué Leonardo Balerdi.

« Oui il y a de la fatigue, de l’usure, mais on est des joueurs intelligents »