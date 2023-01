Le PSG en alerte, l’OM le menace ouvertement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'écart se resserre au classement. Le PSG conserve sa place de leader, mais ne compte plus que trois points d'avance sur le RC Lens et cinq sur l'OM. Alors que son dernier titre de champion de France remonte à 2010, le club marseillais se met à croire à une victoire finale. Défenseur de l'équipe, Leonardo Balerdi y pense, même s'il essaye de se montrer prudent.

Défait par Rennes dimanche dernier (0-1), le PSG voit son avance fondre au classement de Ligue 1. Le club parisien ne compte plus que trois points d'avance sur le RC Lens, son dauphin. L'OM complète le podium, et se trouve à cinq points du leader parisien. Championne de France à dix reprises, l'équipe phocéenne n'a plus été sacrée depuis la 2009/2010. Certains supporters marseillais espèrent une remontada dans les prochaines semaines. Interrogé par RMC Sport , Leonardo Balerdi y croit.

« On doit se dire que tout est possible »

« Quand le classement est serré et qu’il y a peu de points d’écart, on doit se dire que tout est possible mais le plus important, même si on est à cinq points du PSG, c’est aussi de se dire qu’on a que cinq points d’avance sur la quatrième place. Il faut voir les choses dans les deux sens donc on ne peut absolument pas se relâcher, c’est ça l’essentiel. Chaque match est très important c’est pour ça qu’il faut être à la hauteur lors de chaque rencontre et même ce match de coupe de France doit nous aider à être bien dans notre tête et rester sur notre lancée » a confié le défenseur argentin.

Igor Tudor refuse de se projeter