OM : Il met le feu au mercato, sa décision est prise « à 100% »

Présent à l'OM depuis 2021, Leonardo Balerdi est courtisé par de nombreuses équipes lors de ce mercato hivernal. L'Ajax Amsterdam aurait transmis une offre de 20M€ pour tenter de recruter le défenseur argentin. Mais ce jeudi, le joueur a confirmé sa décision. Il a renouvelé sa fidélité au club marseillais, malgré les convoitises.

Homme de base d'Igor Tudor depuis le lancement de la saison, Leonardo Balerdi s'est mis en valeur cette saison. Performant et solide dans son travail défensif, le joueur argentin a attiré la lumière et éveillé les convoitises de nombreux clubs. Bologne aurait coché son nom, tout comme l'Ajax Amsterdam. La formation néerlandaise aurait transmis une offre de 20M€ à l'OM et à l'entourage de Balerdi pour tenter de le recruter. Mais ce jeudi, le défenseur a lâché un message clair.

Balerdi scelle son avenir à l'OM

Présent en conférence de presse à la veille d'une rencontre face à Rennes en Coupe de France, Balerdi a confirmé des contacts avec certaines équipes, mais a juré fidélité à l'OM « Il y a eu des contacts, mais je veux rester car je me sens bien ici, je veux de la continuité. Je remercie l'Ajax d'avoir toqué à la porte, mais par respect pour le club, pour mes coéquipiers, c'est bien de rester ici » a confié le joueur devant les journalistes.

« Je suis Marseillais à 100% »