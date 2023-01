Guendouzi sur le départ, l'OM court à la catastrophe

Axel Cornic

Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, Mattéo Guendouzi serait toujours dans le viseur d'Aston Villa qui serait prêt à débourser 40M€ pour le recruter. Un départ qui représenterait une énorme perte pour l'OM comme le craint Edouard Cissé qui ne tarit pas d'éloges pour l'international français.

«Il ne faut pas toucher à ce milieu»

« Mattéo correspond à l'atmosphère et l'ADN de Marseille. Il va dans tous les sens, tout en ayant une bonne lecture du jeu. Il ne faut pas toucher à ce milieu. Ça fonctionne, donc Tudor le laisse un peu plus haut. Il réussit à être décisif et il a trouvé une place », confie l'ancien milieu de terrain de l'OM dans les colonnes de La Provence .

«Sa place correspond à une équipe qui gagne»