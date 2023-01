Il refuse une fortune pour quitter le PSG

Thibault Morlain

Pas vraiment dans les plans de Christophe Galtier depuis le début de la saison, Pablo Sarabia a quitté le PSG en ce mercato hivernal. L’Espagnol s’est alors envolé pour Wolverhampton, retrouvant à cette occasion Julen Lopetegui. Une présence qui a certainement pesé dans le choix de Sarabia, qui avait pourtant d’autres offres, meilleures, pour son avenir.

N’ayant pas énormément de temps de jeu au PSG, Pablo Sarabia est donc allé en chercher en Premier League. L’Espagnol a fait ses valises pour s’engager avec Wolverhampton. Un nouveau chapitre s’ouvre donc pour Sarabia qui avait pourtant d’autres options au moment de quitter. Et les offres étaient plus avantageuses.

« Il a refusé d’autres offres, plus lucratives »

C’est le directeur sportif de Wolverhampton qui a fait cette révélation sur le choix de Pablo Sarabia. Pour les médias du club, Matt Hobbs a lâché : « Dès le début, il a montré son envie de venir ici, il a refusé d’autres offres, plus lucratives, car il voulait retrouver l’entraîneur. Nous sommes très heureux de l’avoir et il est très heureux d’être ici ».

« Sécuriser un joueur de cette qualité, à ce prix là, nous sommes très heureux »