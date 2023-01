Gros coup de l’OM, c’est validé

Axel Cornic

Déjà pisté l’été dernier, Ruslan Malinovskyi est enfin arrivé à l’Olympique de Marseille cet hiver et va notamment pallier le départ de Gerson, ainsi que la longue absence d’Amine Harit. L’Ukrainien semble déjà avoir fait grosse impression dans son nouveau club, comme en témoigne la réaction de Leonardo Balerdi ce jeudi, en conférence de presse.

Il pourrait être la grosse arme offensive de l’OM, lors de la seconde partie de saison. En dépit de son passage à vide récent, le milieu offensif a montré d’excellentes choses à l’Atalanta par le passé et son profil semble colle avec le football prôné par Igor Tudor. Dans le vestiaire il semble également avoir trouvé sa place.

« Dès le premier jour, on a vu que c'était quelqu'un de très agréable et très professionnel »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Leonardo Balerdi a été questionné sur l’arrivée de Malinovskyi. « Dès le premier jour, on a vu que c'était quelqu'un de très agréable et très professionnel » a expliqué le défenseur de l’OM. « On doit bien l'intégrer. Il joue déjà très bien, on essaye de lui faire connaître la ville, lui apprendre ce qu’est le club ».

