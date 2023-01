Une catastrophe est annoncée à l’OM

Axel Cornic

Alors qu’on lui promettait un départ en début de saison, Igor Tudor a su changer les choses à l’Olympique de Marseille et en dépit d’une désillusion en Ligue des Champions, son bilan semble positif pour le moment. Mais va-t-il pouvoir continuer ainsi ? Les joueurs semblent adhérer à sa méthode, mais certains observateurs n’y croient pas.

Ça force le respect. Sifflé pour sa grande première au Vélodrome, Igor Tudor semblait être sur un siège éjectable à l’OM. Il a pourtant fait taire les critiques et surtout fait oublier un certain Jorge Sampaoli, dont le départ ne semble plus qu’un souvenir.

Balerdi loue la méthode Tudor

En conférence de presse ce jeudi, Leonardo Balerdi s’est confié au sujet de l’impact de Tudor sur l’OM et surtout sur sa méthode que certains jugent assez dure. « Vous vous rendez compte comment notre football est physique » a expliqué le défenseur argentin. « Les séances sont parfois difficiles mais sur le terrain on se sent supérieur physiquement à nos adversaires. On pense match après match. On a l'effectif pour aller au bout ».

« Si tu m’explique que Sanchez et Payet se tuent aussi... »