Dopé, il a triché contre l'OM !

Arnaud De Kanel

Depuis le décès tragique de l'attaquant italien Gianluca Vialli, les langues se délient en Serie A au sujet du dopage. Les anciens joueurs commencent à se questionner sur la nature des produits qu'ils ingéraient à l'époque. Dino Baggio, adversaire de l'OM en 1999 lors de la finale de la Coupe UEFA, a révélé avoir eu recours à des produits dopants...

Le football français traverse une crise institutionnelle sans précédent, mais ça ne va guère mieux chez nos voisins italiens. Suite au décès de Gianluca Vialli, plusieurs joueurs se questionnent. En effet, la mort de l'attaquant serait liée aux substances dopantes ingérées lors de son passage en Serie A. Car à l'époque, c'était une pratique courante dans le championnat italien. Cela affecte directement l'OM puisque Dino Baggio, joueur de Parme lors de la finale de Coupe de l'UEFA contre l'OM en 1999, a admis s'être dopé durant sa carrière.

«Il y avait trop de dopage»

Invité sur TV7 pour réagir à la disparition tragique de Gianluca Vialli, Dino Baggio a confié s'être dopé durant sa carrière. « Nous devons revenir sur ce que nous avons pris, nous devons enquêter un peu sur les substances prises pendant ces périodes. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais il y a toujours eu du dopage. On n'a jamais pris de trucs bizarres parce qu'il y avait un pourcentage qu'il faut respecter. Mais avec le temps, il faut voir si certaines substances sont bonnes ou non, si elles peuvent être éliminées ou restent à l'intérieur de l'organisme. J'ai peur aussi, ça arrive à trop de joueurs. Dans mes années, il y avait trop de dopage », lâche l'ancien milieu de terrain de Parme. Une révélation qui vient confirmer les soupçons autour de la rencontre entre l'OM et Parme.

Cannavaro pris en flagrant délit

Ce n'est pas la première fois que Parme se retrouve impliqué dans un tel scandale. Car à la veille de la finale entre l'OM et le club italien, une vidéo montrait Fabio Cannavaro, coéquipier de Dino Baggio, en train de s'injecter un produit à l'aide d'une seringue. Par la suite, il s'était défendu en affirmant qu'il ne s'agissait pas de produits dopants. Mais avec la révélation de son ancien coéquipier, difficile d'avaler les paroles de l'Italien. L'OM est peut-être passé à côté d'une nouvelle coupe d'Europe à cause d'une équipe dopée car Parme s'était imposé 3 buts à 0...