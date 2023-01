OM : «C’est au Real Madrid qu’il doit être, pas ici»

Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du football français lors de ses passages à l’OL puis à l’OM, Hatem Ben Arfa n’a jamais réussi à assumer ce statut. Et selon Mamadou Niang, l’attaquant français avait pourtant les capacités de s’imposer dans les meilleurs clubs au monde, comme Barcelone et le Real Madrid.

Sans club depuis son départ du LOSC en juillet dernier, Hatem Ben Arfa (35 ans) n’a pas encore annoncé officiellement son départ à la retraite. Malgré tout, difficile de ne pas avoir de sérieux regrets quant à son parcours global dans le monde professionnel vu son incroyable potentiel durant sa période de formation à l’INF Clairefontaine puis à l’OL, où il avait effectué ses débuts professionnels avant de filer à l’OM en 2008, pour 12M€. C’est véritable à Marseille que les choses ont commencé à se compliquer pour Ben Arfa…

« Le plus gros regret de tout le monde »

Mamadou Niang, qui a évolué pendant deux saisons aux côtés d’Hatem Ben Arfa à l’OM, s’est d’ailleurs lâché à ce sujet dans un entretien accordé à 90football : « Son entourage, je ne sais ce qu'il lui mettait dans son cerveau, mais il devait lui mettre de la merde. Je lui parlais, il ne voulait rien savoir. Dans son cerveau il y avait un truc qui sautait, en match, il jouait quand il avait envie. C’est le plus gros regret de tout le monde, tout le monde s’attendait à le voir au même niveau que Karim Benzema, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Au final, on n’a rien tiré d’Hatem et regarde la carrière qu’il a eue », regrette l’ancien attaquant emblématique de l’OM.

« Il doit être au Real Madrid ou au Barça »