Sifflé à l'OM, «il mérite tout ce qui lui arrive»

Hugo Chirossel

Alors que l’OM s’apprête à recevoir l’AS Monaco samedi, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, Samuel Gigot était présent ce jeudi en conférence de presse. Le défenseur de 29 ans a notamment été interrogé sur son coéquipier, Leonardo Balerdi, souvent pris pour cible par les supporters marseillais, dont il a salué l’état d’esprit.

Après avoir enchaîné huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’OM essayera de poursuivre sa belle série samedi, à l’occasion de la réception de l’AS Monaco. Une rencontre qui pourrait être un tournant pour les hommes d’Igor Tudor, les Monégasques ayant seulement cinq points de retard au classement. Alors qu’Eric Bailly est toujours suspendu, les Marseillais pourront compter sur Leonardo Balerdi.

« Il a été très fort mentalement et il mérite tout ce qui lui arrive »

Souvent critiqué et sifflé par les supporters de l’OM, le défenseur argentin a la confiance de son entraîneur et lui rend sur le terrain. « Je suis très content pour lui parce que je pense que ce n'est vraiment pas facile de se faire siffler par son propre public, à domicile. Il a été très fort mentalement et il mérite tout ce qui lui arrive et j'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison », a confié Samuel Gigot au sujet de son coéquipier en conférence de presse ce jeudi. « Je suis très content pour lui. C'est un super garçon mais c'est sûr qu'il y a toujours des moments compliqués dans une carrière et je pense que c'est important d'être là dans ces moments-là . »

« C'est aussi notre rôle à tous, les joueurs, d'être là pour son coéquipier »