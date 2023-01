L’OM craque, il annonce une erreur historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a arraché le point du match nul face à l'AS Monaco ce samedi soir (1-1), mais les hommes d'Igor Tudor espéraient mieux. Les regrets sont présents au sein du vestiaire, surtout que certains membres crient à l'injustice après un penalty non sifflé sur Sead Kolasinac. Après la rencontre, Igor Tudor et Pablo Longoria ont crié au scandale dans les coursives du Vélodrome.

L'OM pouvait vivre un samedi de rêve, surtout après le match nul du RC Lens. Une victoire face à l'AS Monaco aurait permis au club marseillais de doubler son concurrent et de s'installer comme le dauphin du PSG. Malheureusement pour les hommes d'Igor Tudor, ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul (1-1). L'OM rate une occasion de remonter au classement, et au sein du vestiaire, la colère était présente. D'autant que le club estime avoir été floué par l'arbitre. Au cours de la seconde période, ce dernier a refusé d'accorder un penalty à l'OM, malgré une semelle à retardement sur Sead Kolasinac.

L'OM tente un ultime coup à 20M€, il dit oui https://t.co/SgeBIJDZnG pic.twitter.com/YOXYzJnYOS — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

« La plus grande erreur depuis l'introduction du VAR »

Au micro de Canal + , Igor Tudor a crié au scandale. « C'est la plus grosse erreur du VAR. Il n'y a aucune explication. Le fait qu'il tire avant, ce n'est pas une bonne explication. Normalement c'est carton rouge... c'est incroyable, incroyable, inacceptable » , a-t-il pesté, avant de lancer une nouvelle missive en conférence de presse. « Pour moi, c'est penalty et rouge. Depuis l'introduction du VAR, c'est la plus grande erreur dans le foot que j'ai vue. C'est quelque chose d'inexplicable pour moi » a confié l'entraîneur de l'OM

« Mamma mia! À quoi ça sert le VAR ? »,