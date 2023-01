L’OM a recruté une superstar, il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce samedi soir, l'OM a concédé le match nul face à l'AS Monaco (1-1). Mais l'addition aurait pu être beaucoup plus salée sans Alexis Sanchez. Recruté cet été par le club phocéen, l'international chilien s'est battu sur le front de l'attaque pour arracher un beau score. Présent en conférence de presse, Igor Tudor a tenu à saluer sa prestation XXL.

L'OM a laissé passer une formidable occasion de doubler le RC Lens au classement et de s'installer comme le dauphin du PSG. Le club phocéen n'a pu faire mieux qu'un match nul face à l'AS Monaco à domicile (1-1). Les hommes de Philippe Clément avaient ouvert le score suite à un but contre son camp de Jordan Veretout, avant que l'OM ne parvienne à revenir au score dès le retour des vestiaires grâce à Alexis Sanchez.

Nouvelle prestation XXL d'Alexis Sanchez

Recruté par l'OM l'été dernier, l'ancien membre de l'Inter et du FC Barcelone a réalisé une nouvelle performance solide. Actif sur le front de l'attaque, l'international chilien n'a eu de cesse de proposer des solutions à ses coéquipiers et de créer le danger dans la surface adverse, malgré sa position isolée. Salué par le Vélodrome, Alexis Sanchez a également reçu l'hommage de son entraîneur, Igor Tudor.

« Il mérite une note de 10/10 »