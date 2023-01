Femmes, sac à main… Le vestiaire de l’OM a explosé

Thibault Morlain

Dans un vestiaire de football, tout n’est jamais tout rose. Le moindre petit détail peut déclencher un véritable incendie et provoquer une guerre en interne. Ce qui se passe actuellement au PSG avec l’histoire des vice-capitaines a ainsi fait réagir Daniel Riolo qui a alors rapporté une anecdote de ce qui est arrivé à l’OM, où le vestiaire a explosé pour une histoire futile.

En annonçant que Kylian Mbappé était vice-capitaine du PSG, Christophe Galtier n’imaginait certainement pas la situation qu’il allait engendrer. Presnel Kimpembe a immédiatement réagi. De quoi alors miner l’ambiance dans le vestiaire parisien ? Si certains peuvent estimer que cela est minime, Daniel Riolo a expliqué lors de L’After Foot : « Ce n’est pas des enfantillages dans un vestiaire ».

« Un schisme dans le vestiaire »

Et pour appuyer ses propos, Daniel Riolo a livré une anecdote sur le vestiaire de l’OM : « On m’a dit un jour, en parlant de l’OM il y a plus de 10 ans, qu’une affaire de sac à main entre femmes de joueurs dans les tribunes avait déclenché un schisme dans le vestiaire ».

« Une femme de joueur avait un sac à main qui coûtait plus cher que l’autre »