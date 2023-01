Avec ces trois joueurs, l’OM aurait explosé le PSG !

La rédaction

Troisième de Ligue 1 à cinq points du PSG, l’OM peut croire au titre de champion de France. Néanmoins, Rolland Courbis se montre encore prudent et regrette que les Marseillais aient laissé filer William Saliba, Luan Peres et Boubacar Kamara. Trois joueurs qui auraient permis à l’OM d’être un rival encore plus coriace pour les Parisiens.

«Si tu as Saliba, Peres et Kamara, tu joues le titre»

« Oui, j'estime que cette année, si tu as Saliba, Peres et Kamara, tu joues le titre. Avec l'effectif actuel, si tu n'as pas de blessés, tu peux faire cinq changements sans faire baisser le niveau de l'équipe pratiquement. Malgré tout, avec ces trois joueurs, plus Milik que j'aurais associé à Sanchez, je pense que ça comble une bonne partie des manques que le club rencontrent cette année », lance l'ex-coach de l'OM pour Foot Marseille avant de poursuivre.

«La deuxième place est accessible»