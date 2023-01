Ça explose dans le vestiaire du PSG, une explication au sommet révélée

Thibault Morlain

Christophe Galtier l’a annoncé après la rencontre du PSG face au Pays de Cassel en Coupe de France, Kylian Mbappé est désormais le vice-capitaine. Une sortie qui n’a pas échappé à Presnel Kimpembe qui était précédemment la doublure de Marquinhos pour ce rôle. Le défenseur central a alors dit ce qu’il avait sur le coeur et suite à cette prise de parole, Kimpembe s’est visiblement expliqué avec Galtier.

Capitaine d’un soir du PSG en Coupe de France, Kylian Mbappé a pris du galon. En effet, Christophe Galtier a ensuite confié que le natif de Bondy était vice-capitaine. Au détriment de Presnel Kimpembe ? Ce déclassement a fait parler, y compris le défenseur central parisien. Ainsi, sur ses réseaux sociaux, Kimpembe a publié une grosse mise au point, lâchant : « Ces dernières heures, i’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire progresser de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club ».

Le PSG fait un cadeau a Mbappé, c’est une « grave erreur » https://t.co/iIppENmXIU pic.twitter.com/8jREn6kwJ2 — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

Une réaction à vif de Kimpembe

Cette sortie de Presnel Kimpembe n’est bien évidemment pas passée inaperçue et comme révélé par L’Equipe , cela aurait abouti à une explication entre le défenseur central du PSG ainsi que Christophe Galtier. Ce mercredi, les deux hommes se seront donc parlés et de son côté, Kimpembe aurait fait savoir qu’il avait avant tout réagi à ce qui pouvait se dire sur lui sur Internet.

