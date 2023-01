Mbappé a allumé la mèche, un départ à prévoir au PSG ?

Thomas Bourseau

De par sa titularisation en tant que capitaine lundi soir, Kylian Mbappé a malgré lui enclenché un nouveau malaise au PSG. Il est spécifié dans la presse que le statut de l’attaquant parisien serait au même niveau que celui de Presnel Kimpembe concernant la question des vice-capitaines du club. De quoi surprendre Kimpembe qui pourrait tout plaquer avec l’Atletico de Madrid.

Lundi soir, lors de la large victoire du PSG face au Pays de Cassel pour le compte des 1/16èmes de finale de la Coupe de France (7-0), Kylian Mbappé a été nommé capitaine du PSG pour la première fois de sa carrière. De quoi le galvaniser au point d’inscrire un quintuplé et d’inciter la presse à faire un point sur le statut de Mbappé qui serait devenu un membre à part entière des vice-capitaines avec notamment Marco Verratti et surtout Presnel Kimpembe, titi parisien et poids lourd du PSG.

Le statut de Mbappé fait de l’ombre à Kimpembe, une affaire rendue publique par le titi parisien

Il a été question dans la presse d’une volonté de Christophe Galtier de faire une transition douce concernant le statut évolutif de Kylian Mbappé bien qu’il ait eu la garantie de la direction du PSG pendant les discussions au sujet de sa prolongation de contrat au printemps dernier. Sur ses comptes Instagram et Twitter , Presnel Kimpembe a assuré ne pas « avoir été mis au courant de cette décision » en affirmant que « ceci est complètement faux » . Au passage, le défenseur du PSG confiait toujours respecter les décisions du Paris Saint-Germain.

pic.twitter.com/sZQ5C2NvoS — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) January 24, 2023

Le flou autour de Kimpembe, l’Atletico de Madrid pourrait en profiter