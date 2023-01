En plus de Guendouzi, un autre cadre de l'OM sur le départ ?

Si Matteo Guendouzi est toujours dans le viseur d’Aston Villa, c’est un autre joueur important de l’OM qui attise les convoitises. En effet, Jonathan Clauss serait suivi par l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros sont déterminés à le faire venir en prêt cet hiver ou bien dans le cadre d’un transfert l’été prochain.

Alors que le mercato de l’OM prend une drôle de tournure ces dernières heures, la situation de Matteo Guendouzi reste floue. Aston Villa le veut toujours et semblait prêt à lâcher une somme avoisinant les 40M€, ce que l’OM devrait avoir du mal à refuser. Mais Matteo Guendouzi n’est pas le seul cadre d’Igor Tudor qui est courtisé.

D’après les informations du Standard , l’Atlético de Madrid discuterait déjà avec l’entourage de Jonathan Clauss. L’idée des Colchoneros est de le faire venir en prêt cet hiver ou de tenter leur chance l’été prochain avec un transfert.

Interestingly, Chelsea had been tracking Jonathan Clauss under the previous owner. His age profile isn't right under the current regime. Atletico Madrid are in talks with Marseille's Clauss, 30, for a loan with option in January or over a summer move. https://t.co/t6qb7o4BP7