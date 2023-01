Un transfert de l'OM sauvé par cet ultimatum ?

Arthur Montagne

Bien décidé à recruter un renfort offensif d'ici la fin du mercato, l'OM se heurte toutefois à la réalité du marché, notamment dans le cas Terem Moffi, priorité des Marseillais depuis quelques jours. Le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 aurait effectivement repoussé l'offre de l'OM, mais le FC Lorient pourrait bien tout relancer.

Avec les départs de Gerson et Luis Suarez, ainsi que la grave blessure d'Amine Harit, l'OM prospecte sur le mercato afin de trouver un renfort offensif, en plus de Ruslan Malinovaskyi, prêté par l'Atalanta avec une option d'achat. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, mais la plus chaude mène à Terem Moffi, l'actuel deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 réalisations.

Moffi recale l'OM...

Mais ce dossier s'annonce très délicat compte tenu des exigences du FC Lorient, qui réclame 30M€, mais également de la volonté du joueur. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE , Terem Moffi aurait repoussé les avances de l'OM car il souhaite absolument rejoindre l'OGC Nice, qui fait le forcing depuis plusieurs semaines. Mais les Aiglons ne sont toujours pas tombés d'accord avec les Merlus.

... mais Lorient relance tout

Néanmoins, ce dossier n'en est pas à son premier rebondissement, et pourrait connaître un nouveau retournement de situation. En effet, d'après Mohamed Toubache-Ter, Lorient a fixé un ultimatum, soit Terem Moffi reste, soit il est vendu à l'OM ou à West Ham, qui a déjà un accord avec les Merlus. L'OGC Nice n'a donc pas les faveurs du club breton. De quoi relancer l'OM dans ce feuilleton ?