«Le joueur a changé sa préférence» : Coup de maître de l’OM ?

Pisté par l’OM qui a besoin de renforcer son attaque, Terem Moffi, qui était tout proche de l’OGC Nice, considère sérieusement l’offre marseillaise. Pour Daniel Riolo, ce dossier a été décanté par Pablo Longoria. L’éditorialiste est même convaincu que le profil du Lorientais convient parfaitement à l’OM.

Le dossier Terem Moffi est loin d’être terminé mais l’OM semble avoir pris le bon bout. Promis à l’OGC Nice, l’attaquant de Lorient a entamé des discussions avec Marseille en début de semaine et Pablo Longoria est passé à la vitesse supérieure. Le président olympien s’est rendu à Lorient où il est tombé d’accord avec les dirigeants bretons. Terem Moffi n’a pas encore tranché mais l’OM a bien avancé sur ce dossier.

«Quand Pablo Longoria prend un dossier, le dossier avance»

Un feuilleton géré par Pablo Longoria, ce qui plaît à Daniel Riolo. « Ce qu'on voit une nouvelle fois dans cette histoire c'est que quand Pablo Longoria prend un dossier, le dossier avance. Parce qu'initialement, qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier ? Moffi, effectivement prêt à partir, était plus tenté par l'aventure niçoise. Quand on disait "il préfère aller à Nice", ce n'était pas, ‘il préfère aller à Nice, il ne veut pas aller à Marseille’, ce n'est pas exactement comme ça qu'il fallait le voir. À partir du moment où Marseille est réellement entré en négociation, que Longoria a commencé à parler, aussi bien à Féry, qu'au joueur, le joueur a changé sa préférence. Et il a plus envie maintenant d'aller à l'OM », a déclaré l’éditorialiste de RMC dans L’After Foot .

«Ce n'est pas un mec qui arriverait de Lyon, où personne ne court»