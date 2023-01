«L'OM a un truc», le PSG peut trembler

Arthur Montagne

Auteur d'un début d'année très impressionnant, l'OM est lancé dans la course au titre en Ligue 1 face au PSG. Et en Coupe de France, le club phocéen va également défier les Parisiens au Stade Vélodrome. Si le PSG reste favori pour le moment, Jérôme Alonzo estime que l'OM peut parfaitement créer la surprise grâce à son supplément d'âme.

Depuis le début de l'année 2023, l'OM impressionne, au point d'être dans la course pour le titre en Ligue 1 avec seulement 5 points de retard sur le PSG. Mais en Coupe de France aussi, le club phocéen a une belle carte à jouer en accueillant les Parisiens en huitième de finale. Et Jérôme Alonzo pense que l'OM peut faire trembler le PSG.

▶️ PSG : Une soirée record pour Mbappé pic.twitter.com/I4xt7q3PFh — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

«C’est quoi le PSG quand il n’y a pas les 11 titulaires ? Cela m’inquiète beaucoup»

« Pour moi l’OM est habité d’une âme qui n’habite pas le PSG. On voit bien qu’à Paris, dès que c’est un peu plus compliqué, je me réfère à Lens, Rennes, Angers et Strasbourg au Parc ca a été très compliqué. En face de ça, l’OM est une équipe habitée par un truc, quelque chose de supplémentaire par rapport au PSG, on ne le voit pas à Paris depuis le retour de la Coupe du monde. Dans un match difficile je peux vous garantir que ça va taper fort. Est-ce que le PSG aura la capacité de répondre, avec une équipe qui ne sera peut-être pas au complet ? C’est quoi le PSG quand il n’y a pas les 11 titulaires ? Cela m’inquiète beaucoup », confie l'ancien portier du PSG sur le plateau de L'EQUIPE de Greg .

Guendouzi y croit aussi