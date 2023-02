Révolution en marche, le PSG va frapper fort

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De plus en plus présent depuis une dizaine d’années, le Qatar veut continuer son développement à travers le sport. Le PSG est l’image principale du pays du Golfe qui a récemment investi dans le club de Braga. Récemment, une rencontre a eu lieu entre Nasser Al-Khelaïfi et Daniel Levy, le président de Tottenham, à ce sujet.

Le PSG sort d’un mercato difficile. Si Christophe Galtier espérait au moins boucler la venue d’Hakim Ziyech, le deal a capoté en raison d’une erreur des dirigeants de Chelsea qui ont envoyé à plusieurs reprises les mauvais documents. Le prêt de Ziyech n’est pas encore totalement oublié mais la situation est compliquée.

Le Qatar n’a pas fini son développement

Pendant ce temps, le Qatar garde les pieds sur terre. Depuis la Coupe du monde qui a rencontré un grand succès, l’idée du pays du Golfe est de continuer son développement à travers le sport en acquérant d’autres clubs comme le révèle le journal L’Équipe .

In extremis, le PSG boucle un transfert surprise https://t.co/ak6cGO3xRR pic.twitter.com/svdfOKwRpC — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

Tottenham, la prochaine étape ?

C’est d’ailleurs pour cette raison que Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a récemment rencontré Daniel Levy, le patron de Tottenham. L’été dernier, QSI a investi à hauteur de 21,67% dans le capital de Braga, le club portugais qui vient de vendre Vitinha à l’OM pour 32M€. Et ce n’est sûrement pas fini…