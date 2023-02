L’OM met le feu, la pression monte

Arthur Montagne

Comme à son habitude, Pablo Longoria n'a pas chômé sur le mercato réalisant un recrutement impressionnant sur le papier avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Au total, l'OM a déboursé plus de 40M€ cet hiver. Une somme importante qui met la pression sur Igor Tudor. Une qualification en Ligue des champions est désormais le strict minimum à Marseille.

Très attendu lors du mercato d'hiver, l'OM n'a pas déçu. Il faut dire qu'une fois n'est pas coutume, le club phocéen a réussi à se séparer de plusieurs éléments indésirables. C'est ainsi que Luis Suarez a été prêté à Almeria tandis que Gerson a signé à Flamengo pour environ 20M€, bonus compris, comme révélé par le10sport.com. De son côté, Bamba Dieng a rejoint Lorient pour 9M€ et enfin, un peu plus tard, Pape Gueye a quant à lui été prêté au Séville FC de Jorge Sampaoli. L'OM a donc récupéré environ 30M€ que Pablo Longoria s'est empressé de débourser sur le mercato.

L’OM a fait craquer le Qatar https://t.co/Vk2uID91db pic.twitter.com/xZuxrINwCj — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

L'OM boucle un mercato de folie

En effet, la priorité de l'OM était de densifier son secteur offensif pour compenser les départ de Gerson et Suarez, ainsi que la grave blessure d'Amine Harit. Dans cette optique, le club phocéen a donc obtenu le prêt de Ruslan Malinovskyi en provenance de l'Atalanta, avant de boucler son mercato avec le transfert de Vitinha, devenu la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM avec ses 32M€. Entre temps, Pablo Longoria avait réservé une petite surprise en obtenant la signature d'Azzedine Ounahi pour 10M€. Au total, l'OM a donc déboursé plus de 40M€ cet hiver.

Tudor n'a pas le droit à l'erreur