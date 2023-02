«C’est une blague complète», le PSG n’en revient toujours pas

Thibault Morlain

L’appel du PSG n’ayant pas été accepté ce mercredi, Hakim Ziyech ne rejoindra donc pas le club de la capitale pour la seconde partie de saison. A cause de nombreuses erreurs de Chelsea, l’opération n’a pas pu être bouclée. De quoi bien évidemment déclencher la colère des dirigeants du PSG qui espéraient se renforcer avec Ziyech.

Après avoir étudié les options Cherki et Malcom, c’est finalement sur Hakim Ziyech que le PSG avait jeté son dévolu pour se renforcer offensivement. Barré à Chelsea, le Marocain était ces dernières heures dans la capitale française pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Cela n’a finalement pas pu se faire étant donné que les Blues ont longtemps retardé l’accord. Et finalement, le PSG est arrivé trop tard pour enregistrer la signature de Ziyech.

Ziyech déçu

Journaliste pour CBS , Ben Jacobs est revenu sur cet incroyable feuilleton Hakim Ziyech et son arrivée avortée au PSG. Tout d’abord, il a été expliqué que le Marocain serait fortement déçu, lui qui voulait vraiment rejoindre l’effectif de Christophe Galtier allant même jusqu’à proposer de payer de sa poche pour rendre cela possible.

Le PSG énervé