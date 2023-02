Le PSG est «furieux» et ne digère pas son mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que tout semblait bouclé pour l’arrivée d’Hakim Ziyech sous la forme d’un prêt en provenance de Chelsea, le PSG a finalement été victime d’un souci de timing administratif qui a donc invalidé ce renfort en toute fin de mercato hivernal. Et il semblerait que la direction parisienne soit furieuse de cet échec en interne…

Christophe Galtier l’avait répété en boucle ces dernières semaines : après la vente de Pablo Sarabia, l’entraîneur du PSG souhaitait voir débarquer un nouveau renfort en attaque. Plusieurs pistes ont été explorées comme Rayan Cherki (OL) ou encore Malcom (Zénith Saint-Pétersbourg), mais c’est surtout le feuilleton Hakim Ziyech qui a fait couler beaucoup d’encre puisque l’international marocain de 29 ans était à Paris dans les dernières heures du mercato pour boucler son arrivée au PSG.

Recalé du PSG, ils veulent en faire un président à l’étranger https://t.co/F2EPFyCrDK pic.twitter.com/46aKZpu7o8 — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

Ziyech-PSG, tout était bouclé, mais…

En effet, un accord avait finalement été trouvé entre Chelsea et le PSG après plusieurs heures de négociations intenses, et l’attaquant des Blues devait débarquer sous la forme d’un prêt avant cet improbable couac administratif. Dans sa chronique sur CaughtOffside, Fabrizio Romano évoque les coulisses du feuilleton : « Chelsea a envoyé les contrats pour Hakim Ziyech signés, mais pas à temps pour être enregistrés. Ils disent que c'est à cause de problèmes technologiques, mais le PSG est littéralement furieux. Il s'agissait d'un prêt », indique le journaliste.

Le PSG de retour l’été prochain ?