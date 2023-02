Le PSG encore victime d’un mauvais coup sur le mercato ?

Pierrick Levallet

Parti libre du PSG l'été dernier, Xavi Simons brille au PSV Eindhoven. Le crack de 19 ans est étincelant sous les ordres de Ruud van Nistelrooy, et le PSG pourrait bien être attentif à sa progression puisqu'il dispose d'une clause de rachat. Mais le PSV Eindhoven ne compterait pas se laisser faire.

N'ayant pas été prolongé par le PSG l'été dernier Xavi Simons, a retrouvé ses terres. Ce dernier s’est engagé au PSV Eindhoven jusqu'en juin 2027. Alors qu'il peinait à avoir du temps de jeu sous Mauricio Pochettino, le crack de 19 a la pleine confiance de son entraîneur dans son nouveau club. Et le Néerlandais fait des merveilles là-bas.

Xavi Simons brille au PSV, une aubaine pour le PSG ?

Ruud van Nistelrooy ne se passe plus de sa pépite et n’hésite pas à l’essayer à différents postes sur le plan offensif. Xavi Simons est étincelant depuis le début de saison (12 buts, 4 passes décisives en 28 matchs), et cela lui a valu d’être appelé par Louis van Gaal pour la Coupe du monde. Le PSG, qui dispose d’une clause de rachat, pourrait donc en profiter pour faire revenir Xavi Simons cet été.

Le PSV va plomber le PSG dans ce dossier