À peine arrivé, il interpelle une star de l’OM

Hugo Chirossel

Lors du mercato hivernal, l’OM a réalisé le transfert le plus cher de son histoire. En effet, Pablo Longoria a dépensé 32M€ pour s’attacher les services de Vitinha en provenance du SC Braga. Présent ce jeudi en conférence de presse, l’attaquant portugais âgé de 22 ans s’est exprimé sur son rôle et ce qu’il pouvait apporter à Marseille. À l’avenir, il pourrait être associé à Alexis Sanchez sur le front de l’attaque, il compte d’ailleurs se servir du Chilien comme exemple.

À la recherche d’un attaquant tout au long du mercato hivernal, l’OM a fini par trouver son bonheur. Pablo Longoria a décidé de miser 32M€ pour recruter Vitinha en provenance du SC Braga. Le Portugais âgé de 22 ans s’est engagé jusqu’en juin 2027 à Marseille. Une arrivée qui pourrait permettre à Alexis Sanchez, si les deux joueurs sont associés, de reculer d’un cran afin de jouer plus en soutien de l’attaquant, comme l’avait confié Igor Tudor récemment.

« Ma position préférée est numéro 9 »

Présent ce jeudi en conférence de presse lors de sa présentation officielle, Vitinha en a d’ailleurs profité pour préciser qu’il était un vrai attaquant de pointe. « J'ai parlé avec le coach. Ma position préférée est numéro 9. Si jamais on joue avec deux buteurs et qu'on me met en soutien de deux buteurs, ce n'est pas ma position favorite », a-t-il déclaré. Il s’est également exprimé sur son profil et ce qu’il pouvait apporter à l’OM : « Je suis un buteur qui travaille beaucoup, non seulement sur un match mais aussi à l'entraînement. Je travaille dès que je me réveille, que ce soit sur le terrain ou hors du terrain, avec mes collègues et l'entraîneur. Je fais de mon mieux pour marquer, pour faire des passes décisives . »

« Je vais être très attentif à ce qu'il fait »