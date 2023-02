Une sanction après un mercato historique ? L'OM met les choses au point

Hugo Chirossel

Très actif lors du mercato hivernal, l’OM a réalisé le transfert le plus cher de son histoire avec l’arrivée de Vitinha, recruté contre 32M€. Ajouté au recrutement d’Azzedine Ounahi, le club marseillais a donc dépensé un peu plus de 40M€ cet hiver. Une grosse somme pour une équipe qui est toujours dans le viseur du fair-play financier. Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a tenu à clarifier la situation économique de l’OM.

Après avoir accueilli Ruslan Malinovskyi en prêt avec option d’achat, l’OM a recruté Azzedine Ounahi et Vitinha lors de ce mercato hivernal. À lui seul, l’attaquant portugais a coûté 32M€, tandis que l’international marocain est arrivé contre environ 10M€. Une grosse somme pour l’OM, qui comme le rappelait L’Équipe , est toujours sous la menace du fair-play financier. En effet, les Marseillais ont été épinglés pour avoir dépassé le déficit autorisé de 30M€ sur trois exercices comptables.

Longoria sur la situation économique de l’OM

À l’occasion de la présentation de ses deux dernières recrues, Pablo Longoria était présent ce jeudi en conférence de presse. Le président de l’OM en a profité pour clarifier la situation économique de son club. « J e suis toujours surpris qu'on parle toujours du prix d'un joueur avec les montants des transferts. Il faut prendre en considération le salaire, la durée du contrat. C'est complexe. Il faut tenir compte de la trésorerie, savoir en combien de temps on paie les joueurs. Il y a la masse salariale à stabiliser, les prix de vente, savoir à quel moment les clubs paient les joueurs », a-t-il déclaré.

« On n'a pas changé de dimension »