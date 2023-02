Mercato XXL à l’OM, McCourt réagit

Thibault Morlain

Cet hiver, l’OM a sorti le chéquier pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Pablo Longoria avait donc des moyens et ils ont bien été utilisés pour recruter Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi, ainsi que Vitinha. Forcément, après de tels investissements, les regards se tournent vers Frank McCourt et des précisions ont été données sur la positions de l’Américain sur le mercato de l’OM.

En lâchant 32M€ sur Vitinha, l’OM s’est offert la recrue la plus chère de son histoire. Et le Portugais n’a pas été le seul joueur recruté par Pablo Longoria cet hiver puisque Ruslan Malinovskyi ainsi qu’Azzedine Ounahi ont eux aussi posé leurs valises sur la Canebière. Un recrutement XXL auquel ne s’est clairement pas opposé Frank McCourt.

« C'est bien d'avoir le soutien du propriétaire »

Présent ce jeudi en conférence de presse, Pablo Longoria est revenu sur ses échanges avec Frank McCourt à propos du mercato de l’OM. Le président olympien a alors confié : « On a discuté toutes les semaines avec le conseil de surveillance pour expliquer les différents dossiers. La communication est directe et très fluide. Quand tu cherches à faire des investissements, c'est bien d'avoir le soutien du propriétaire ».

« Il était content et à l'aise avec cette idée »